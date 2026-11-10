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Emine Erdoğan COP31'de BM Habitat yöneticisiyle ortak sorumluluğu öne çıkardı

Emine Erdoğan, COP31 çerçevesinde Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacludia Rossbach ile iklim krizine karşı ortak sorumluluk ve çözüm arayışlarını ele aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 20:07

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Caner Şahin

Emine Erdoğan COP31'de BM Habitat yöneticisiyle ortak sorumluluğu öne çıkardı

Emine Erdoğan ile Anacludia Rossbach'ın görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anacludia Rossbach ile bir araya geldi. Görüşme, iklim krizine yönelik çözüm yolları ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ekseninde gerçekleşti.

Görüşmenin odak noktaları:

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı öneme dikkat çekti ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliği üzerinde durduklarını belirtti. Toplantıda, kentleşme, sürdürülebilir yaşam alanları ve Habitat'ın çalışmaları çerçevesinde iş birliği olanakları değerlendirildi.

İş birliği ve sorumluluk vurgusu:

Taraflar, iklim politikalarının etkinliğinin artırılmasında ulusal ve uluslararası aktörlerin rolünü ve koordinasyonun önemini konuştu. Görüşme, COP31 gündemindeki çözüm odaklı yaklaşımların ve ortak yükümlülüklerin pekiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, görüşmenin verimli geçtiği ve iklimle mücadelede ortak hareket etme gerekliliğinin ele alındığı ifade edildi; bu vurgu, zirvenin öncelikleriyle doğrudan örtüşüyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HABİTAT İCRA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ ANACLUDİA ROSSBACH İLE GÖRÜŞTÜ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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