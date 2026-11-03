Erdoğan ve Lee Jae-myung Seul’de resmi temaslarda bulundu

resmi karşılama ve ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un daveti üzerine geldiği başkent Seul’de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Devlet Başkanlığı Sarayı’nda misafir defterini imzaladıktan sonra mevkidaşı Lee ile bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden heyet içinde özellikle dış politika ve koordinasyondan sorumlu isimler yer aldı; görüşmede dış ilişkilerin sürdürülmesi ve karşılıklı temasların güçlendirilmesi öne çıktı.

heyetlerarası toplantı ve katılımcılar

İkili görüşmenin ardından iki lider heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

Resmi temaslar çerçevesinde yapılan bu görüşmeler, iki ülke arasındaki üst düzey diyaloğun devamına işaret ediyor ve ziyaret programı kapsamında başka ikili temasların da planlandığı aktarılıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SEUL'DE GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI LEE JAE-MYUNG İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.