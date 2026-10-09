Köye inen uzun kuyruklu yavru tilki köylülerin ilgisini çekti

hamzabeyli köyünde beklenmedik ziyaretçi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde, yiyecek arayışıyla köye indiği değerlendirilen bir yavru tilki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Hayvana yaklaşan veya kaçan olmaması, görüntülerin kolaylıkla kayda alınmasını sağladı.

vatandaşın şaşkın bakışı ve kayıt anı

Yavru tilkiyi cep telefonuyla görüntüleyen bir köylü, tilkinin kuyruğunun uzunluğuna dikkat çekerek, "Uzun kuyruk bak, insanlardan da kaçmıyor" diye konuştu. Kısa süreli görülen tilki, köydeki bazı kişilerin ilgi odağı oldu ve kaydedilen görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Olay, bölgedeki yerel yaşamla yaban hayatının bazen yakın temas kurabildiğini göstermesi açısından ilgi çekti; görüntüler köyde konuşulan anekdotlardan biri haline geldi.

İNSANLARDAN KAÇMADIĞI GÖRÜLEN YAVRU TİLKİ, KUYRUĞUNUN UZUNLUĞUYLA DA DİKKAT ÇEKTİ.