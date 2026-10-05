Ereğli kavşağında savrulan suv iş yeri duvarında durdu

Ereğli'de kavşakta meydana gelen kaza

Konya'nın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde bir suv'ün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaralandı. Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Ömer Halis Caddesi ile Şehit Erkan Durukan Caddesi kavşağındaki sanayi yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 42 YJ 453 plakalı araç kavşakta savrularak yol kenarındaki bir iş yerinin avlu duvarına çarparak durdu.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre araçta sürücü Ş.A. bulunuyordu. Kavşakta meydana gelen savrulma sonucu araç iş yeri avlu duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan toplam dört kişi yaralandı. Kaza yerindeki ilk tespitler sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yönündedir.

Ekiplerin müdahalesi ve tahkikat:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlattı ve kazanın oluş nedeninin netleştirilmesi için çalışma sürdürüyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN SUV TİPİ ARACIN YOL KENARINDAKİ BİR İŞ YERİNİN AVLU DUVARINI ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.