Ereğli'de metrekareye 80 kilogram yağış: caddeler göle döndü, ekipler müdahale ediyor

Ereğli'de sağanak yaşamı etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış bıraktı. Yoğun yağış kısa sürede caddelerde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Ekiplerin müdahalesi ve alınan önlemler:

Belediye ekipleri mazgal açma ve derelerin ağzında temizlik çalışması yaparak biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Polis ve zabıta ekipleri devriye gezerek bazı yolları geçici olarak ulaşıma kapattı ve güvenlik önlemleri aldı.

Uğur Mumcu Caddesi'nde mahsur kalan araçlar:

Uğur Mumcu Caddesi başta olmak üzere ana yollarda yağmur suları ana yolu kapladı; güzergahı kullanmak isteyen bir otomobil sürücüsü suyun içinde mahsur kaldı. Ekipler bölgedeki araçları ve trafiği kontrol altına almaya çalıştı.

Yol durumunun etkileri:

İlçede metrekareye düşen yoğun yağış nedeniyle araçlar birçok noktada ilerlemekte zorluk yaşadı. Yetkililer, mazgal temizliği ve tahliye çalışmalarını sürdürerek suyun geri çekilmesini sağlamaya çalışıyor.

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE METREKAREYE YAKLAŞIK 80 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞERKEN, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, BAZI ARAÇLAR SU BİRİKİNTİLERİNDE KALDI.