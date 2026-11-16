Manavgat'ta işaret dili köprüsü: Kızılay şubesi engelli vatandaşlarla buluştu

Türk Kızılay Manavgat Şubesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla işitme engelli vatandaşları ağırladı. Ziyarette, kurum ile engelli bireyler arasında doğrudan ve erişilebilir bir iletişim kurmak hedeflendi.

ziyaret ve sunum:

Ziyaret sırasında Manavgat Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın işaret diliyle gerçekleştirilen anlatımla katılımcılara eşlik etti. Şube Başkanı Pınar Kapukaya ise Türk Kızılay’ın faaliyetleri, sosyal yardım çalışmaları ve insani yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. İşaret dili kullanımı, misafirlerin sorularına doğrudan yanıt almasını ve Kızılay çalışmalarını yakından tanımasını sağladı.

kapsayıcılık ve dayanışma:

Kızılay Manavgat Şubesi yetkilileri, toplumun her kesimine ulaşmanın önemine dikkat çekti. Kapukaya, herkesin eşit şekilde sosyal hayata katılımını desteklemenin kurum için öncelik olduğunu vurguladı ve daha kapsayıcı, erişilebilir hizmetler sunma taahhüdünü yineledi.

Guddusi Aydın ise işaret dili aracılığıyla yürütülen bilgilendirmenin, iletişim engellerinin aşılmasına ve toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığını ifade etti. Aydın, bu tür buluşmaların dayanışma bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Türk Kızılay Manavgat Şubesi, iyiliğin evrensel bir dil olduğu anlayışıyla toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye ve engelsiz bir yaşam için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Ziyaret, yerel düzeyde erişilebilirlik ve gönüllülüğün önemine dikkat çeken bir adım olarak kaydedildi.

TÜRK KIZILAY MANAVGAT ŞUBESİ, TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK VE FAALİYETLERİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE TANITMAK AMACIYLA İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARI AĞIRLADI.