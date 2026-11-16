Ara tatilde çocuklar COP31 Yeşil Bölgesi'nde öğreniyor

Ara tatilin yeni adresi COP31 Yeşil Bölgesi:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı COP31, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da sürüyor. 20 Kasıma kadar devam edecek zirvenin ikinci haftası, okulların ara tatiline denk gelince ziyaretçi yoğunluğu arttı. Güzel havayı fırsat bilen aileler ve öğrenciler, zirvenin halka açık Yeşil Bölge'sini hem oyun hem öğrenme alanı olarak tercih ediyor.

Sıfır atık ve uygulamalı öğrenme:

Alanda kurulan Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, çocuklara atık azaltma, ayrıştırma ve yeniden kullanım konularını uygulamalı şekilde öğretiyor. Ziyaretçiler, 'Depozito Yönetim Sistemi' ve deniz ekosistemlerinin korunması gibi uygulamaları deneyimleyerek öğreniyor; geri dönüşüm davranışları ve su kirliliğinin önlenmesi pratik örneklerle aktarılıyor.

Ziyaretçi çocuklardan Hakan Eymen Öz, alana ilk adımını attığında etkilendiğini belirterek, 'Girdiğimizde bile buranın güzel bir yer olduğu belliydi. Burası bence çok güzel. Atıkları çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Çöpleri suya değil, yine geri dönüşüm kutularına atmalıyız; yani doğayı koruyalım' dedi.

AFAD ve TÜBİTAK'ın atölyeleri:

AFAD'ın Yeşil Bölge'de kurduğu Çocuk Etkinlik Köyü, bin 600 metrekarelik açık alanda çocuklar, gençler ve gönüllüler için eğitim ve farkındalık etkinlikleri sunuyor. Alan, ilk yardım tanıtımı, bilgi yarışmaları ve parkur uygulamalarıyla afet anında davranış biçimlerini uygulamalı öğretiyor.

Elif Nisa Ergün, 'Önce bize ilk yardım çantasına neler koyacağımızı anlattılar. Sonra parkurlarda oynadık. Deprem ya da sel olduğunda, çığ düştüğünde onları aramamız lazım. Onlar ‘‘Telefonu kapat’’ diyene kadar kapatmamamız lazım. Aradığımızda heyecan ya da telaş yapmamamız, bulunduğumuz yerin konumunu vermemiz lazım' ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Bilim Merkezi ise toplam bin 350 metrekarede biyolojik çeşitlilikten kutup araştırmalarına, iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe kadar sergiler ve uygulamalı atölyeler düzenliyor. Atölyelerde sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler ve enerji dönüşümü gibi konular gündeme geliyor.

Çocukların görüşleri ve kazanılan bilinç:

Atölyelere katılan öğrenciler, etkinlikleri hem eğlenceli hem öğretici buluyor. Çanta yapan Melis Özdemir, 'Bence COP31 çok güzel bir yer. Bizim ülkemizde yapılması da harika olmuş. Plastik şişeleri bırakabiliriz, onun yerine kağıt şişeleri kullanabiliriz, suyu korumak için filtreler takabiliriz' dedi. Furkan Karadeniz de organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti: 'Burası hem çocukların hem de yetişkinlerin güzel etkinlikler yapabileceği güzel bir alan olmuş. Doğayı korusunlar, ağaç eksinler ki gelecek nesillere güzel bir yaşam olsun.'

Doğukan Büyükkaya ise kutup ayıları hakkında öğrendiklerini paylaşarak, 'Burayı yaptıkları için teşekkür ederim. Çevre hakkında birçok bilgi öğrendim. Kutup ayıları hakkında bir sürü bilgi öğrendim. Doğayı korumamız gerektiğini öğrendim. Bol bol ağaç dikmeliyiz. Suyu korumak için evsel atıkları, bitki ve yağ atıklarını giderlere dökmemeliyiz' dedi.

Bilgi yarışmalarına katılan öğrenciler, günlük alışkanlıklarda su tasarrufu ve atık yönetimi gibi küçük değişikliklerin iklim ve afet riskleriyle mücadelede etkili olduğunu öğreniyor. AFAD, TÜBİTAK ve atölye uygulamaları, Yeşil Bölge'yi ara tatildeki çocuklar için hem eğitici hem de etkileşimli bir öğrenme ortamına dönüştürüyor.

ARA TATİLE GİREN ÇOCUKLAR, ANTALYA’DA DEVAM EDEN COP31 ZİRVESİ’NİN HALKA AÇIK YEŞİL BÖLGESİ’NE AKIN EDİYOR. AFAD'IN ÇOCUK ETKİNLİK KÖYÜ'NDEN TÜBİTAK'IN BİLİM MERKEZİ'NE KADAR PEK ÇOK ALANDA ATÖLYELERLE ÇOCUKLAR İKLİM FARKINDALIĞINI UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE ÖĞRENİYOR.