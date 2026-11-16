Bayburt'ta taşıt envanteri güncellendi: kayıtlı araç sayısı 22 bin 109

Bayburt'ta ekim sonu verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Bayburt'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 22 bin 109 olarak kaydedildi.

Yerel seviyedeki bu veri, ülke genelindeki hareketliliğin parçası olarak değerlendiriliyor. TÜİK raporunda ayrıca ekim ayında Türkiye genelinde 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtildi.

ulusal stok ve tür dağılımı:

Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35.189.866 seviyesine ulaştı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımında otomobil %47,5, motosiklet %36,4, kamyonet %10,4, kamyon %2,2, traktör %2, minibüs %0,9, otobüs %0,5 ve özel amaçlı taşıtlar %0,1 pay aldı.

dönemsel eğilim ve devir işlemleri:

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %18,8, geçen yılın aynı ayına göre ise %26,8 azalış gösterdi. Ocak–ekim döneminde ise toplam 1.633.858 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, bu dönemde 55.184 taşıtın kaydı silindi; böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1.578.674 arttı.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan 727.317 otomobilin yakıt/teknoloji dağılımı da raporda yer aldı: %40,4 benzinli, %32,1 hibrit, %19,1 elektrikli, %7 dizel ve %1,4 LPG'li. Ekim ayında ayrıca 873.545 taşıtın devri gerçekleştirildi ve devir işlemlerinin %68,3'ünü otomobiller oluşturdu.

Yerel düzeydeki Bayburt verisi, küçük illerin araç stokundaki durumunu yansıtırken, ülke genelindeki eğilimler hem yeni kayıtlarda hem de devri işlemlerinde belirgin değişimler gösteriyor. TÜİK verileri, bölgesel planlama ve ulaşım politikalarının değerlendirilmesinde temel veri niteliği taşıyor.

BAYBURT’TA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 22 BİN 109 OLDU