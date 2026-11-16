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Türkiye yeni dönemde gençlerle merkezi rolünü pekiştiriyor

Erdoğan, Türkiye'nin yeni dönemde tarih sahnesinde güçlü yer alacağını, bu sürecin mimarının gençler olduğunu söyleyip medyadaki sahte rüzgarlara uyardı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Türkiye yeni dönemde gençlerle merkezi rolünü pekiştiriyor

Erdoğan'ın mesajı:

(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz" sözleriyle konuşmaya başladı ve ülkenin uluslararası konumundaki değişime işaret etti.

Erdoğan, gençleri sürecin merkezine koydu: "Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak." Bu ifadeyle gençliğe verilen önemi vurguladı ve gençlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Gençlik ve medya uyarısı:

Cumhurbaşkanı, yeni dünya düzeni kurulur iken Türkiye'nin hedefini "merkez ülke Türkiye" olarak tanımladı ve bu iddianın gençlerin gayretiyle ete kemiğe bürüneceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca medyaya ve sosyal medyaya da uyarıda bulundu: "Her kim medyada ve sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlara kapılarak bu ülkeyi küçümsüyorsa onun zihni sömürgeleştirilmiş demektir." Bu sözlerle dezenformasyon ve dış etkilere karşı dikkat çağrısı yaptı.

Mesajın tonu, gençliği hem moral hem de sorumluluk bakımından ön plana çıkarırken, iktidarın dış ve iç politika hedeflerine toplumsal destek arayışını da ortaya koyuyor. Erdoğan'ın vurguları, gençlere yönelik beklenti ve uyarıları bir arada taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Türkiye&#039;nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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