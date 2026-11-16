Fidan Brüksel temaslarında Malta ile güvenlik ve bağlantısallık gündemini ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya geldi.

görüşmenin odağı:

Başkent Brüksel'deki toplantı marjında Bakan Fidan, bugün Malta Dışişleri ve Avrupa Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik temasları ilerletme ve AB gündemindeki güvenlik ile bağlantısallık konularına ilişkin istişarelerin sürdürülmesi çerçevesinde gerçekleşti.

gün içindeki diğer temaslar:

Fidan ayrıca gün içerisinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile de bir araya geldi. Her iki ikili görüşme de, Fidan'ın Brüksel ziyaretinin paralelinde yürütülen diplomatik temaslar kapsamında kaydedildi.

Belçel'deki bu temaslar, Bakan Fidan'ın AB düzeyindeki toplantı programı çerçevesinde yürüttüğü ikili görüşmelerin bir parçası olarak değerlendirildi ve gündemdeki bölgesel güvenlik ile bağlantısallık başlıklarına odaklandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BELÇİKA'DA MALTA DIŞİŞLERİ VE AVRUPA BAKANI CHRİS FEARNE İLE BİR ARAYA GELDİ.