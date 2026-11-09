Erhürman: üçlü görüşmede uzlaşılan teklifler bizim paketimizden çıktı

Erhürman üçlü görüşmenin sonuçlarını cumhurbaşkanlığında açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapılan üçlü görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, elde edilen uzlaşıların büyük kısmının KKTC tarafının sunduğu köprü kurucu öneriler paketinden çıktığını söyledi. Erhürman, yeni talepler veya ilave unsurlar getirmediklerini, amaçlarının mevcut öneriler arasında uzlaşı sağlamak olduğunu vurguladı.

güven artırıcı önlemler ve teknik komitelerin rolü:

Erhürman, görüşmeye köprü kurucu nitelikte güven artırıcı önlemler paketiyle katıldıklarını belirterek, ilk önerilerinden birinin afetlere ortak müdahale mekanizması kurmak olduğunu kaydetti. Bu öneride, GKRY tarafından Mart 2025'te sunulan yazılı önerinin esas alındığını, ayrıntılı mekanizmanın görüşülmesinde teknik komitenin görevlendirilmesi ve geliştirme sorumluluğu konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Askeri konularda doğrudan iletişim kurulmasını öngören mekanizma önerisinin ise tam olarak kabul görmediğini söyleyen Erhürman, Birleşmiş Milletler tarafından 1 Mayıs 2020'de sunulan çalışmayı aynen uygulamaya hazır olduklarını ancak bu önerilerinin sonuçta kabul edilmediğini ifade etti. Eğitim Teknik Komitesi tarafından hazırlanan EduBites çalışmasının da Rum tarafının daha fazla değerlendirme talebi nedeniyle kabul edilmediğini belirtti.

imagine programı, kültürel miras ve geçiş noktaları:

Erhürman, Imagine programının yeniden başlatılmasının kabul edildiğini, programın Eğitim Teknik Komitesi yönetiminde yürütüleceğini ve çocukların vatandaşlık bağına bakılmaksızın katılımının sağlanacağını açıkladı. Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde tarihi eser, belge ve arşiv materyallerinin karşılıklı paylaşımı ve restorasyon çalışmalarında iş birliği konularında da uzlaşı sağlandığını belirtti.

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden olan yeni geçiş noktaları konusunda KKTC tarafının dört aşamalı bir öneri sunduğunu anlatan Erhürman, Kiracıköy-Athienou-Eğlence güzergahında yolun tamamen KKTC tarafından yapılması veya bir bölümünün AB finansmanıyla tamamlanması gibi seçeneklerin masaya konduğunu söyledi. 1974 öncesi Kıbrıs Rum taşınmazları nedeniyle doğabilecek kamulaştırma sorunlarının Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla çözülmesine hazır olduklarını vurguladı.

Erhürman, tüm geçiş noktalarının paket halinde açılmasını önerdiklerini, ancak aşamalı olarak hareket ettiklerini belirterek, bugün itibarıyla Akıncılar ve Kambos-Gemikonağı geçiş noktalarının açılması üzerinde anlaşmaya varıldığını, diğer kapıların ise üçlü toplantılara bırakıldığını ifade etti.

yeni teklif, süreç ve yöntem tartışması:

Üçlü görüşmede daha önce gündeme gelmeyen ve Kıbrıs meselesinde yaklaşımı değiştirebilecek nitelikte bir öneri sunduklarını açıklayan Erhürman, önerinin ayrıntılarını şimdilik paylaşmayacağını, muhatabına üzerinde düşünmesi için vakit tanımak istediğini söyledi. Erhürman, bu teklifin oyun değiştirici olma potansiyeli taşıdığını ancak kamuoyuna sızdırılmaması kaydıyla değerlendirilmesini istediğini belirtti.

2017 Crans‑Montana sonrası yaşanan dokuz yıllık durağanlığa dikkat çeken Erhürman, bugünkü üçlü görüşmenin bazı uzun süredir tartışılan konularda ilerleme sağladığını, ancak tüm sorunların anında çözülecek kadar büyük adımlar beklemediklerini söyledi. Bu ilerlemeleri "mütevazı ama ileriye dönük adımlar" olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla yeni bir üçlü görüşmenin haftalar içinde yapılmasının öngörüldüğünü ve teknik düzeyde çalışmaların bu görüşmeye kadar devam edeceğini açıklayan Erhürman, gündemdeki tüm geçiş noktaları ile Pile’ye ulaşım konusunun yeniden ele alınacağını bildirdi.

Erhürman, müzakerelerde kavramlara takılınmaması gerektiğini, sorun isimler düzeyinde ele alındığı müddetçe hiçbir şekilde bizi bir yere vardırmıyor uyarısında bulundu. Sürecin sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulayarak, dört maddelik müzakere metodolojisini Türkiye ile istişare ettiklerini söyledi ve bu yöntemin masaya ilk günden konduğunu belirtti.

Son olarak Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının liderlik düzeyinde Kıbrıslı Türklerle güç ve ada zenginliklerini paylaşmaya hazır olduğunu göstermek zorunda olduğunu; müzakerenin sebepsiz yere, yalnızca görüşme yapmak için yapılmaması gerektiğini ifade etti. müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz sözleriyle yeni sürecin somut sonuçlar hedeflemesi gerektiğini yineledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Uzlaşılan tüm öneriler bizim paketimizden çıktı" ifadelerini kullanarak, KKTC, GKRY ve BM arasındaki üçlü görüşmede KKTC tarafının sunduğu köprü kurucu öneriler üzerinden anlaşmaya varıldığını belirtti.