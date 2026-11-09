Fransa, süpermarket soğutucularına yönelik siber saldırıda İran'ı sorumlu tuttu

saldırının kapsamı:

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel-Barrot, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde ülkede süpermarketlerin buzdolabı ve dondurucularını hedef alan bir siber saldırı yaşandığını bildirdi. Noel-Barrot, saldırının yaklaşık 700 dağıtım noktasını etkilediğini, cihazlarda buz çözme döngülerinin uzaktan tetiklenmesi sonucu taze ve dondurulmuş gıdaların bozulduğunu ve bazı soğutma cihazlarında yangınların çıktığını söyledi.

Noel-Barrot saldırıyı "boyutu ve saldırganlık açısından eşi görülmemiş" şeklinde niteleyerek, bunun Fransa topraklarında sabotaj amacıyla gerçekleştirilen ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu belirtti. Bakan, olayın "Fransız halkının güvenliğine yönelik ağır bir saldırı" olduğunu vurguladı ve "bu nedenle sonuçsuz kalmayacak" ifadesini kullandı.

resmi açıklamalar ve deliller:

Barrot, saldırının sorumluluğunu doğrularken İran Devrim Muhafızları Ordusunu işaret etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Paris Savcılığı da bugün yayımladığı açıklamada, saldırılarda kullanılan dilin Farsça olması ve bazı IP adreslerinin İran'da bulunan cihazlara işaret etmesi gibi delilleri gerekçe göstererek sorumluluğu İran'a bağladı.

Fransa yönetimi, İran'ın Paris Büyükelçisini çağırarak olayı resmen protesto ettiğini ve sorumlulara karşı Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Noel-Barrot, saldırıya karşılık verme niyetinde olduklarını ve hem kamuya açık hem gizli tedbirlerle benzer girişimlerin caydırılacağını belirtti.

etkiler ve sonrası:

Saldırı, sadece süpermarketleri değil, Fransa'daki kan bankalarında kullanılan soğutma cihazlarını da etkiledi. Bu nedenle çalışanlar bazı kan ürünlerini başka soğuk hava depolarına taşımak zorunda kaldı. Ayrıca bu olayın ardından Avrupa genelinde, 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci bir siber saldırı dalgası yaşandı.

Yetkililer salgının tüketici güveni ve tedarik zinciri üzerindeki etkilerini takip ediyor. Fransa'nın açıklamaları, olaya ilişkin uluslararası koordinasyonu ve olası yaptırımları gündeme getirdi; Paris Savcılığı ve ilgili birimler soruşturmayı sürdürüyor.

11 Ekim ve 12 Ekim tarihlerinin saldırının merkezinde yer aldığı, soruşturma ve diplomatik adımların önümüzdeki dönemde süreceği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel-Barrot, 11 Ekim’de Fransa’da süpermarketlerdeki buzdolapları ile dondurucuları hedef alan siber saldırıdan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu sorumlu olduğunu doğrulayarak, "Bu Fransız halkının güvenliğine yönelik ağır bir saldırı. Bu nedenle sonuçsuz kalmayacak" dedi.