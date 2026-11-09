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Tom Barrack'tan İGA'ya ziyaret: havalimanının bağlantı başarısı öne çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İGA İstanbul Havalimanı'nı ziyaret edip CEO Selahattin Bilgen ile görüşerek OAG Megahubs 2026 birincisini tebrik etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tom Barrack'tan İGA'ya ziyaret: havalimanının bağlantı başarısı öne çıktı

Tom Barrack İGA İstanbul Havalimanı'nı ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İGA İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ederek CEO Selahattin Bilgen ile bir araya geldi ve İGA ekibini başarılarından dolayı kutladı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Görüşmede Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekipleri tebrik etti ve havalimanının küresel bağlantı gücüne dikkat çekti. Barrack'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Selahattin Bilgen ve tüm İGA ekibini tebrik ediyorum. İstanbul Havalimanı artık dünyadaki en iyi bağlantılara sahip havalimanı konumunda. OAG’ın ’Megahubs 2026’ sıralamasında Heathrow’u geride bırakarak 1. sırada yer alıyor; 337 destinasyona ve tek bir günde yaklaşık 90 bin bağlantı noktası sunuyor. Türkiye, dünyanın kesişim noktasında yer alıyor ve İGA da inşa ettiği merkezle bunu kanıtlıyor".

Havalimanının bağlantı gücü ve önemi:

OAG Megahubs 2026 birinciliği, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hatlar ve aktarma kapasitesi açısından üst sıralara çıktığına işaret ediyor. 337 destinasyon ve günde yaklaşık 90 bin bağlantı noktası sunması, İGA'yı küresel bir ulaşım merkezi olarak konumlandırıyor; ziyaret sırasında Barrack da Türkiye'nin coğrafi konumunun bu başarıda belirleyici olduğunu vurguladı.

ABD’NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK, İGA İSTANBUL HAVALİMANI’NI ZİYARET ETTİ

ABD’NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK, İGA İSTANBUL HAVALİMANI’NI ZİYARET ETTİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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