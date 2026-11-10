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Erken ebeveynliğe hazırlık: Gebe Okulu mezunlarına sertifika

Gebe Okulu eğitimini tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifikaları takdim edildi; program anne ve bebek sağlığını ve bilinçli ebeveynliği destekliyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken ebeveynliğe hazırlık: Gebe Okulu mezunlarına sertifika

Erken ebeveynliğe hazırlık: Gebe Okulu mezunlarına sertifika

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu programını tamamlayan anne ve baba adaylarına düzenlenen törende sertifikalar takdim edildi.

eğitimin amacı:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ile katılımcıların bir araya geldiği törende, eğitimlerin anne ve bebek sağlığının korunması, bilinçli ebeveynliğin desteklenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi bakımından önemi vurgulandı.

tören ve kapanış:

Taş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ederek programın gebelik, doğum ve sonrası bakım konularında pratik bilgiler sunduğunu belirtti.

Program, anne ve baba adaylarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir aile yaşamı temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi.

ERZİNCAN&#039;DA GEBE OKULU EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ANNE VE BABA ADAYLARINA SERTİFİKA VERİLDİ

ERZİNCAN'DA GEBE OKULU EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ANNE VE BABA ADAYLARINA SERTİFİKA VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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