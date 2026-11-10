Erken ebeveynliğe hazırlık: Gebe Okulu mezunlarına sertifika

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu programını tamamlayan anne ve baba adaylarına düzenlenen törende sertifikalar takdim edildi.

eğitimin amacı:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ile katılımcıların bir araya geldiği törende, eğitimlerin anne ve bebek sağlığının korunması, bilinçli ebeveynliğin desteklenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi bakımından önemi vurgulandı.

tören ve kapanış:

Taş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ederek programın gebelik, doğum ve sonrası bakım konularında pratik bilgiler sunduğunu belirtti.

Program, anne ve baba adaylarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir aile yaşamı temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi.

ERZİNCAN'DA GEBE OKULU EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ANNE VE BABA ADAYLARINA SERTİFİKA VERİLDİ