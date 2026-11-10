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Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı

Tomarza ve Bünyan'da düzenlenen törenlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım'da saygı ve minnetle anıldı; etkinlikler anıta çelenk ve kültür merkezinde sürdü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı

Tomarza'daki tören:

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program, Tomarza Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Kaymakam Selim Eser ve Belediye Başkanı Osman Koç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalınan sirenlerle protokol ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla meydandaki resmi tören sona erdi. Günün devamında, anma programı Tomarza Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerle sürdü ve okulun sunumlarıyla noktalandı.

Bünyan'da anma etkinlikleri:

Bünyan'da gerçekleştirilen anma programı da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve ardından Bünyan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. İlçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıldı.

başkanın mesajı:

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin programda şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bünyan’ımızda çelenk sunma töreniyle başlayan ve Kültür Merkezimizde düzenlenen anma programıyla devam eden etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i ve değerlerini aynı kararlılıkla gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz".

Her iki ilçedeki programlarda vurgulanan ortak tema, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu oldu; düzenlenen törenlerde emeği geçenlere teşekkür edildi.

KAYSERİ&#039;NİN TOMARZA VE BÜNYAN İLÇESİNDE 10 KASIM ATATÜRK&#039;Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA PROGRAMLAR...

KAYSERİ'NİN TOMARZA VE BÜNYAN İLÇESİNDE 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA PROGRAMLAR DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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