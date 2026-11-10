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Habaş'taki patlamanın kayıpları: İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy uğurlandı

Habaş'ta patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy, aileleri ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenle uğurlandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:01

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Habaş'taki patlamanın kayıpları: İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy uğurlandı

Tören ve vedalar:

HABAŞ'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy, yakınları, aileleri ve çalışma arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze töreninde dualar okundu, kederli yakınları ve mesai arkadaşları tarafından uğurlandılar. Tören sırasında yakınların duygusal anları dikkat çekti.

iş güvenliği ve toplum tepkisi:

Olay, çalışma güvenliği ve işyeri önlemlerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Kazanın ardından iş güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik beklentiler öne çıktı.

Yaşanan kayıplar, iş dünyası ve toplumda üzüntüyle karşılanırken, soruşturma ve alınacak önlemler merakla bekleniyor.

HABAŞ&#039;ta patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy son yolculuğuna...

HABAŞ'ta patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy son yolculuğuna uğurlandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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