Habaş'taki patlamanın kayıpları: İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy uğurlandı

Tören ve vedalar:
HABAŞ'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy, yakınları, aileleri ve çalışma arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Cenaze töreninde dualar okundu, kederli yakınları ve mesai arkadaşları tarafından uğurlandılar. Tören sırasında yakınların duygusal anları dikkat çekti.
iş güvenliği ve toplum tepkisi:
Olay, çalışma güvenliği ve işyeri önlemlerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Kazanın ardından iş güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik beklentiler öne çıktı.
Yaşanan kayıplar, iş dünyası ve toplumda üzüntüyle karşılanırken, soruşturma ve alınacak önlemler merakla bekleniyor.
HABAŞ'ta patlamada hayatını kaybeden İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy son yolculuğuna uğurlandı
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