Dolar 50,2293 +0,02%
Euro 56,1794 -0,24%
Bist 11.661,54 -0,44%
Altın Gram 6.547,16 -1,47%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 90,11 -2,66%
--°

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı

Tutak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı Öğretmenevi'nde yapıldı; Kaymakam Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve protokol katıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı

Tutak'ta 10 Kasım anma programı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Öğretmenevi Konferans Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Programa Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve ilçe protokolü katıldı.

Program akışı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Öğrenciler, 'Atatürk’e Özlem' adlı şiiri seslendirdi; programda video gösterimi ve oratoryo sunumu da yer aldı.

Sunumlar ve kapanış:

Etkinlik, 'Mustafa Kemal’in Son Günleri' konulu sunum ve bir zeybek gösterisi ile devam etti. Program, katılımcılarda duygu dolu anlar yaşattı ve anma töreni saygı çerçevesinde sonlandırıldı.

TUTAK 10 KASIM ANMA PROGRAMI

TUTAK 10 KASIM ANMA PROGRAMI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken ebeveynliğe hazırlık: Gebe Okulu mezunlarına sertifika
images

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı
images

Kayseri ilçelerinde 10 Kasım törenleriyle Atatürk anıldı
images

Başkan Büyükkılıç: Kayseri'yi COP31'de anlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah'ta denetimler: güvenilir gıda için aralıksız çalışma

Karadeniz'de teknoloji girişimlerinin ticarileşme rotası çiziliyor

Organik ürün satışında güvenin gözetildiği denetimler

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı