Tutak'ta duygulu 10 kasım Atatürk'ü anma programı

Tutak'ta 10 Kasım anma programı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Öğretmenevi Konferans Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Programa Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve ilçe protokolü katıldı.

Program akışı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Öğrenciler, 'Atatürk’e Özlem' adlı şiiri seslendirdi; programda video gösterimi ve oratoryo sunumu da yer aldı.

Sunumlar ve kapanış:

Etkinlik, 'Mustafa Kemal’in Son Günleri' konulu sunum ve bir zeybek gösterisi ile devam etti. Program, katılımcılarda duygu dolu anlar yaşattı ve anma töreni saygı çerçevesinde sonlandırıldı.

TUTAK 10 KASIM ANMA PROGRAMI