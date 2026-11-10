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Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Kemah’a iki müstakil Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulacak; protokol Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Vekili Hüseyin Aydın ve yetkililerce imzalandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

protokol töreni:

Erzincan’ın Kemah ilçesinde yapılması planlanan iki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için yapım protokolü, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Vali Vekili Hüseyin Aydın, Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Belediye Başkanı ve hayırsever Cevdet Bayram, hayırsever Fikret Sarıyıldız, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile Kemah Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cansu Civriz katıldı.

yeni istasyonların özellikleri:

İmzalanan protokol kapsamında ilçeye iki müstakil Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılması öngörülüyor. Proje, istasyonların modern, bağımsız yapıda ve sağlık hizmetlerinin sunumuna uygun fiziki şartlara sahip olmasını hedefliyor; bu sayede acil müdahalelerde lojistik ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

hastane düzenlemesi ve kapasite artışı:

Yeni istasyonlara taşınacak acil sağlık hizmetleri sonrasında Kemah Devlet Hastanesinde boşalacak alanlar, uzman hekim atamaları doğrultusunda yeni poliklinik ve yataklı servisler olarak değerlendirilecek. Bu düzenlemeyle hastanenin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından ilçede acil sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını ve hastanenin yataklı tedavi ile poliklinik hizmetlerini genişletebileceğini vurguladı.

ERZİNCAN&#039;IN KEMAH İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN İKİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İÇİN YAPIM...

ERZİNCAN'IN KEMAH İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN İKİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU İÇİN YAPIM PROTOKOLÜ İMZALANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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