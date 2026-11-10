Havran’ın mirası için adımlar: kaymakam Evlice’den kültür ve turizm ziyareti

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Kaymakam Muhammed Evlice ilçenin kültürel ve turistik değerlerini güçlendirmek amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Havran’ın sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılması gündeme alındı.

görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda, ilçenin kültürel mirası, tarihî değerleri ve turizm potansiyeli detaylarıyla ele alındı. Taraflar, mevcut kaynakların daha etkin kullanımı, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve ziyaretçi çekme kapasitesinin artırılmasına yönelik genel çerçeveyi değerlendirdi.

İş birliği imkanları üzerinde durulan temaslarda, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemi vurgulandı. Ayrıca, halkın ve yerel aktörlerin sürece katılımının sağlanmasının sürdürülebilir bir tanıtım stratejisi için elzem olduğu belirtildi.

izlenecek yol ve beklentiler:

Görüşmede, Havran’ın kültürel ve turistik değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmaların planlanması ve kurumlar arası eşgüdümün artırılması gerektiği ifade edildi. Yerel tanıtım aktiviteleri, etkinlik organizasyonları ve altyapı destekleri gibi alanların önceliklendirilebileceği üzerinde duruldu.

Toplantı sonucu olarak, ilçenin sahip olduğu mirasın korunarak turizme kazandırılmasının hem yerel ekonomi hem de kültürel süreklilik açısından önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı. Görüşmede bu hedeflere ulaşmak için atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

HAVRAN İLÇE KAYMAKAMI MUHAMMED EVLİCE, İLÇENİN KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR İÇİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ NESLİHAN VURUCU'YU ZİYARET ETTİ.