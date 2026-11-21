KOAH erken tanı ile yavaşlatılabilir:

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) için erken tanının hayati önem taşıdığını belirtti. KOAH; kalıcı hava akımı kısıtlanmasına yol açan, zamanla ilerleyebilen bir hastalık olup genellikle geçmeyen öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Kaplan, bu belirtilerin sıklıkla sigara kullanımı veya yaşlanma ile ilişkilendirilerek göz ardı edildiğini vurguladı.

Nefes darlığını normal kabul etmeyin. Başlangıç belirtileri özellikle sabahları artan öksürük ve balgam, ilerleyen süreçte eforla ortaya çıkan nefes darlığı şeklinde olabilir. Günlük işler sırasında daha çabuk yorulma veya merdiven çıkarken zorlanma yaşayanların bu yakınmalarını önemsemeleri gerektiğini söyledi.

Belirtiler ve risk grupları:

KOAH gelişiminde en önemli risk faktörü sigara ve tütün ürünleridir; pasif içicilik de solunum sağlığını olumsuz etkiler. Bununla birlikte maden, tekstil ve inşaat gibi toz ve kimyasal maddelere maruziyetin olduğu meslekler; kapalı ortamlarda odun ve biyokütle yakıtı kullanımı ve hava kirliliği de hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Bu nedenle KOAH yalnızca sigara içenlere özgü bir sorun olarak görülmemelidir.

Tanı ve tedavide izlenecek yol:

KOAH tanısında solunum fonksiyon testi (spirometri) merkezi bir yere sahiptir. Spirometri kısa sürede ve ağrısız uygulanır; hastadan cihazın ağızlığına güçlü bir nefes vererek ölçüm yapması istenir ve akciğerlerin hava kapasitesi ile hava akımındaki kısıtlanma değerlendirilir. Dr. Kaplan, özellikle 40 yaş üstü, sigara kullanmış veya kullanan ve uzun süredir öksürük, balgam veya nefes darlığı olan kişilerin muayene ve spirometri yaptırmalarını önerdi.

KOAH için kesin bir kür yoktur; ancak uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalık kontrol altına alınabilir. Tedavinin temel adımı sigarayı bırakmaktır. Hekim tarafından reçete edilen inhalerlerle kullanılan solunum açıcı ilaçlar semptomları azaltmaya yardımcı olurken, pulmoner rehabilitasyon programları, nefes egzersizleri ve fiziksel aktivite günlük yaşamı kolaylaştırır. Ayrıca grip ve zatürre aşıları KOAH'lı hastaların korunmasında önem taşır.

Dr. Gülay Kaplan sözlerini şu çağrıyla bitirdi: "KOAH’ta erken tanı ve doğru tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatır ve yaşam kalitesini korur." Özellikle 40 yaş üzeri ve risk grubunda yer alanların öksürük, balgam veya nefes darlığı şikâyetlerini ihmal etmemesi ve zaman kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini hatırlattı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. GÜLAY KAPLAN