Kontrollü sevk: Denizli'de hayvan hareketleri sıkı gözetim altında

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla yol kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sevk belgeleri ve hayvanların kayıt durumunu titizlikle inceliyor.

Denetimlerin kapsamı

Gerçekleştirilen denetimlerde öncelik, kayıt dışı hayvan hareketlerinin tespit edilip engellenmesine veriliyor. Sahada yapılan kontroller, sevk belgelerinin sorgulanması, hayvanların kimlik tespiti ve taşıma koşullarının değerlendirilmesini kapsıyor.

Saha uygulamaları ve amaç

Tarım müdürlüğü ekipleri, hayvan hareketlerini yakından takip ederek gerektiğinde müdahale ediyor; amaç, yerel hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini düşürmek. Kurum, denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirerek saha çalışmalarına ağırlık verdiğini açıkladı.

DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA İL GENELİNDE YOL KONTROL VE DENETİM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.