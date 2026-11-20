Türbe ve bina görünümü:

İstanbul Sarıyer'de bulunan Sarı Er Türbesi, sokak seviyesindeki cam bölme içinde zemin katında korunurken, doğrudan üzerinde üç katlı apartman yükselmesiyle görenleri şaşırtıyor.

Yapı, Sarıyer Merkez Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alıyor ve dışarıdan camlı bölümden içi net görülebiliyor. Türbenin üzerinde bir bina yer alması, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor; türbe son günlerde havadan çekilen görüntülerle gündeme geldi.

tarihi konum:

Mezar taşında 1453 tarihi yazılı olan türbe, isminin ilçeye verilmesinde rol oynuyor. Yerel anlatıya göre Sarı Er, İstanbul'un fethine katıldığı rivayet edilen bir Osmanlı askeri ve halk dervişi olarak biliniyor.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Pervin Sarıbulut, "Türbenin üstünde bir yapının olmasının doğru olmadığını ifade ederek, 'Türbenin üstünde ev olması bence iyi değil. Zaten bu çok eskilerden Sarı Er diye biliniyor. Sarıyer’de bu türbenin zatın isminden esinlenerek verilmiş. Arada bir bir de para atıyorlar ama paraları kim atıyor, kim topluyor onu da bilmiyorum. Çok eski senelerden beri var bu. Herhangi bir çalışma olmadı. Ev olması sakıncalı bence. Başlı başına böyle bir çevrilse. Kim temizliyor onu da bilmiyorum arada temizliyorlarmış ama hiç görmedim. Geçen gün paralar doluydu şu an yok' dedi."

Sevim Ülven ise, "Türbenin etrafının boş olması gerektiğine değinerek, 'Çocukluğum burada geçti. Asker değil, boş diye duydum. Böyle türbenin üzerinde bina olması doğru değil. Eğer bunda biri varsa içinde günah. Ben 77 yaşında kadınım çocukluğumdan beri burada. 70 senedir burada. Senelerdir böyle millet alıştı. Yeni olan bir şey değil. Şimdi türbe dediğin boş olacak sırf ona ait olması lazım değil mi? Üstünde bina olması doğru değil. Bak sen Telli Baba’ya gidiyorsun var mı? Yuşa Baba’ya gidiyorsun var mı? Bir burada var. Görenler dua edip gidiyor. Ama için dolumu boş mu bilmiyorum. Bir asker yatıyor diyorlar' şeklinde konuştu."

İSTANBUL SARIYER’DE BULUNAN SARI ER TÜRBESİ, ÜZERİNDE YÜKSELEN ÜÇ KATLI APARTMANLA GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR. İLK KEZ GÖRENLERİN ANLAM VEREMEDİĞİ TÜRBE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.