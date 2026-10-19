Erken tanı hayat kurtardı: 1 yaşındaki bebeğin böbreğinden 2 santimetrelik taş alındı

Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki bebeğin böbreğinden 2 santimetrelik taş alındı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Meltem Kabak, 1 yaşındaki kızı Beyza'nın yüksek ateş, huzursuzluk ve beslenme güçlüğü şikayetleri üzerine birçok sağlık kuruluşuna başvurdu. Gittiği merkezlerden sonuç alınamayınca aile, Sular Akademi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, çocuğun sağ böbreğinde ciddi şişme ve böbrek kanalını tıkayan yaklaşık 2 santimetrelik taş tespit edildi.

tanı süreci ve önceki başvurular:

Ailenin verdiği bilgilere göre çocuk yaklaşık 1,5-2 aydır sağlık sorunları yaşıyordu. Önce bir çocuk hastalıkları uzmanına başvuruldu, Gaziantep'te tomografi çekildi ancak sorunun kaynağı saptanamadı. Op. Dr. Sünbül, hastanın ateşinin 38-39 derece civarında seyrettiğini ve tetkiklerin böbrekte tıkanma ile birlikte ciddi enfeksiyon gösterdiğini belirtti.

tedavi ve operasyon:

Öncelikle enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla çocuk hastalıkları ekibi tarafından 3-5 gün hastane yatışı ve medikal tedavi uygulandı. Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra üroloji ekibi tarafından gerçekleştirilen cerrahi girişimle taş başarıyla çıkarıldı. Operasyonun ardından çocuğun ateşi ve enfeksiyon bulguları geriledi, böbrekteki şişlik düzeldi.

Op. Dr. Orhan Sünbül'ün ifadeleri şu şekilde: "Çocuğun hastalık hikayesine baktığımızda yaklaşık 1,5-2 aydır sıkıntılı bir süreç geçirmiş. Önce bir çocuk hastalıkları uzmanına başvurmuş. Yüksek ateşin, huzursuzluğun ve beslenememenin sebebi araştırılmış ancak herhangi bir problem tespit edilememiş... Tomografi çektiğimizde böbrek kanalında bir yaşındaki bir çocuğa göre çok büyük bir taşı vardı ve böbrekte ciddi bir enfeksiyona neden olmuştu... Bir yaşındaki bir çocuğun kanal çapını düşündüğümüzde yaklaşık 2 milimetre lümen çapı vardır. 2 santimetre, yaklaşık 10 katı büyüklüğünde bir taştı... Şimdi çocuk iyi. Problemi düzeldi, enfeksiyonu düzeldi, böbrekteki şişliği düzeldi. Tedavimiz başarılı."

Anne Meltem Kabak ise, "Çocuğumun sürekli idrar yolu enfeksiyonları vardı. Çocuk doktorlarına götürdüm. 'Mersin, Kayseri, Gaziantep'e götür' dediler götürdüm. Sular Akademi'ye getirdim ve şu anda çocuğum çok iyi hocama teşekkürler" diyerek sağlık ekibine teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA YÜKSEK ATEŞ, HUZURSUZLUK VE BESLENME GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETLERİYLE HASTANEYE GETİRİLEN 1 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN SAĞ BÖBREĞİNDE YAKLAŞIK 2 SANTİMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ TAŞ, DÜZENLENEN BAŞARILI OPERASYONLA ÇIKARILDI.