Kuyucak'ta muhtarların emeği hatırlandı: tören, anma ve kahvaltı

Kuyucak'ta 19 Ekim programı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programı, yerel protokol ve muhtarların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Günün ilk etkinliği Cumhuriyet Meydanında yapıldı; törende kamu görevlileri ve muhtarlar bir araya gelerek hem anma hem de kutlama yaptı.

Törenin ayrıntıları:

Törene Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire müdür ve amirleri ile ilçede görev yapan 36 mahalle muhtarı katıldı. Kuyucak Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sarıca tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Dernek başkanı konuşmasında muhtarlığın tarihine ve yerel demokrasideki yerine vurgu yaptı. Mustafa Sarıca, muhtarlığın 1829 yılından bu yana devam eden bir müessese olduğunu hatırlatarak, 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen Muhtarlar Günü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Sarıca, muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiyi somutlaştıran bir görev üstlendiğini ve en ücra mahallere kadar hizmet sunduğunu belirtti.

Belediye buluşması ve anma:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi programın ardından Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca muhtarları ve protokol üyelerini Evlidağ Restoran'ta düzenlenen kahvaltıya davet etti. Etkinlik samimi bir ortamda sürdü; belediye yetkilileri muhtarların yerel yönetimlerdeki rolünü tekrar vurguladı ve çalışmalarına destek sözü verdi.

Program kapsamında Kuyucak Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtarlara takdim edildi. Ayrıca, hayatını kaybetmiş muhtarlar için dua edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu; bu anma, günün duygusal boyutunu ortaya koydu.

Muhtarların rolü ve teşekkür:

Etkinlikte öne çıkan mesajlardan biri, muhtarların yerel yönetimlerde üstlendikleri ara yüz görevinin önemi oldu. Başkan Doğanca, muhtarların vatandaşların taleplerini iletmede ve ihtiyaçların karşılanmasında kritik rol oynadığını belirterek muhtarlara desteğin süreceğini ifade etti. Belediye başkanı, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarı diledi.

Gün boyunca yapılan konuşmalar ve paylaşılan anlar, muhtarlık müessesesinin hem tarihi kökenine hem de güncel kamu yönetimi içindeki işlevine dikkat çekti. Etkinlik, hem resmi protokol hem de yerel topluluk açısından muhtarların görünürlüğünü artıran ve destekleyen bir içerik sundu.

KUYUCAK’TA MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI