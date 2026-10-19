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Jandarma Kahramanmaraş'ta okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini değerlendirdi

Kahramanmaraş jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okullarda ve çevrelerinde denetim yaptı; alınan tedbirler ve eksiklikler ele alındı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:34

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Jandarma Kahramanmaraş'ta okul çevrelerinde güvenlik önlemlerini değerlendirdi

Kahramanmaraş'ta okul çevrelerinde güvenlik denetimi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla kent genelinde okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

denetim kapsamı:

Ekipler, okul çevrelerindeki mevcut güvenlik önlemleri ve uygulamaları yerinde inceledi. Giriş çıkış düzenlemeleri, çevre aydınlatması, gözetleme ve devriye uygulamaları gibi unsurlar dikkatle değerlendirildi.

yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler:

Denetimler sırasında okul yöneticileri ve kolluk görevlileriyle bir araya gelen ekipler, alınan tedbirleri gözden geçirdi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sürecin amacı, eğitim ortamlarının güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamaktır.

KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM...

KAHRAMANMARAŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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