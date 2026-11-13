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Erken tanı hayat kurtarıyor: Mersin'de diyabet taraması ve farkındalık

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Ulu Cami önünde kan şekeri, tansiyon ve fiziki testlerle erken teşhis ve korunma mesajı verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı hayat kurtarıyor: Mersin'de diyabet taraması ve farkındalık

Etkinlik ve uygulanan taramalar:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Ulu Cami önünde bir sağlık standı kurarak vatandaşlara yönelik tarama ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Alanda kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı; ayrıca el dinamometresiyle kavrama kuvveti, tek ayak üstünde denge ve otur-kalk testleriyle fonksiyonel sağlık değerlendirmeleri uygulandı.

Etkinlik, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi ile Yenişehir Sağlıklı Hayat Merkezi personelinin koordinasyonunda yürütüldü. Sağlık ekipleri vatandaşlara diyabetin erken teşhisinin önemi konusunda bilgi verdi ve başvuruların özellikle aile hekimleri aracılığıyla düzenli tarama ile sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

IDF verileri ve erken teşhisin önemi:

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre 2025 itibarıyla dünyada 589 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor; diyabetle yaşayan her 10 kişiden 4’ünden fazlasının hastalığının farkında olmadığı belirtiliyor. Yetkililer, erken tanı, uygun tedavi ve düzenli izlemin diyabete bağlı komplikasyonları azaltmada belirleyici olduğunu ifade etti.

Etkinlik sırasında katılımcılara aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtiler görüldüğünde kan şekeri ölçümü yaptırmaları, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmeleri ve mevcut tedavilerini aksatmamaları tavsiye edildi. Sağlık yetkilileri, toplum tabanlı tarama ve bilgilendirmenin hastalığın erken dönemde yakalanması ve komplikasyonların önlenmesi açısından önemine dikkat çekti.

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK...

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK SAĞLIK TARAMASI GERÇEKLEŞTİREREK DİYABET KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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