Erken tanı hayatı değiştirebilir: akciğer kanserinde belirtiler, riskler ve tedavi seçenekleri

1-30 Kasım çağrısı:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada akciğer kanserinde erken tanı ve risk faktörlerinin bilincinin önemine dikkat çekti. Şahin, hastalığın erken evrelerinde çoğu zaman belirgin şikâyet oluşturmayabildiğini; bu nedenle belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

belirtiler ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Prof. Dr. Şahin, hastalığın evresine, tümörün yerine ve yayılımına göre semptomların değiştiğini söyleyerek uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ses kısıklığı, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve açıklanamayan kilo kaybının takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle halen sigara kullanan veya geçmişte uzun süre sigara içmiş kişilerde yeni başlayan öksürük ya da var olan öksürüğün farklılaşmasının önemli işaretler olabileceğini aktardı.

Şahin ayrıca bu şikâyetlerin yalnızca akciğer kanserine özgü olmadığını; farklı solunum yolu hastalıklarında da görülebileceğini belirterek, yakınma devam ederse uzman değerlendirmesinin gerekliliğini kaydetti.

risk faktörleri ve korunma:

Uzman, akciğer kanserinin en önemli önlenebilir risk faktörünün sigara olduğunu; puro, nargile ve diğer tütün ürünlerinin yanı sıra pasif içiciliğin de riski artırdığını söyledi. Ayrıca mesleki maruziyetler (örneğin asbest ve bazı kimyasallar), radon gazı ve hava kirliliğinin de hastalık gelişiminde rol oynayabildiği hatırlatıldı.

Sigara kullanmayan kişilerde de akciğer kanseri görülebildiğini belirten Şahin, toplumun tütün kullanımından uzak durmasının ve yüksek riskli grupların tarama konusunda hekimlerine danışmasının gerektiğini vurguladı.

tanı ve tarama yöntemleri:

Prof. Dr. Şahin, uygun kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) ile taramanın değerlendirebileceğini, ancak akciğer grafisinin LDCT’nin yerine geçmediğini ifade etti. Erken evredeki lezyonların çoğu kez belirti vermeyebildiği için risk grubundakilerin düzenli takiplerinin önemine dikkat çekti.

Tanı sürecinde detaylı öykü, fizik muayene, görüntüleme ve gerektiğinde biyopsi gibi tetkiklerin kullanıldığını belirten uzman, bulgulara göre multidisipliner değerlendirme yapılmasının hayati olduğunu söyledi.

tedavi seçenekleri ve multidisipliner yaklaşım:

Tedavi planının hastalığın tipi, evresi, tümörün konumu ve hastanın genel durumuna göre kişiselleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Şahin, erken evrede tespit edilen ve ameliyata uygun hastalarda cerrahi tedavinin temel seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Cerrahi girişimlerde tümörün olduğu akciğer dokusu ve gerektiğinde çevre lenf bezleri çıkarılabiliyor; bazen akciğerin bir bölümünün veya lobunun alınması söz konusu olabiliyor.

Uygun vakalarda kapalı cerrahi (Vats ya da Robotik cerrahi) yöntemlerinin tercih edilebildiğini ifade eden Şahin, cerrahinin her hasta için uygun olmadığını ve ameliyat kararının ayrıntılı tetkikler sonrasında multidisipliner ekip tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

İleri evre veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda ise medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi ile birlikte kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi seçeneklerin değerlendirilebildiği vurgulandı. Tedavi sürecinde göğüs cerrahisi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları, radyoloji ve patoloji branşlarının birlikte çalışmasının önemine dikkat çekildi.

toplumsal bilinç ve son çağrı:

Prof. Dr. Ekber Şahin, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle toplumun akciğer sağlığı konusunda bilinçlenmesinin, tütün kullanımından uzak durulmasının ve risk taşıyan kişilerin zaman kaybetmeden hekimlerine başvurmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Şahin, erken tanının tedavi seçeneklerini ve başarı şansını artırdığına ilişkin uyarısını yineledi ve şüpheli belirtileri ihmal etmeme çağrısı yaptı.

Özetle: Uzun süren öksürük, kanlı balgam veya açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler olduğunda tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli; risk faktörlerinden korunma ve uygun tarama ile erken tanı hedeflenmelidir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. EKBER ŞAHİN, AKCİĞER KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.