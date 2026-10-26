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Erken tanı ve düzenli tarama meme kanserinde hayat kurtarıyor

Doç. Dr. Serkan Erkan, mamografinin radyasyon dozunun çok düşük olduğunu, taramaların ertelenmemesi gerektiğini ve erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı ve düzenli tarama meme kanserinde hayat kurtarıyor

meme kanserine dikkat çekildi:

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Serkan Erkan, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak değerlendirilmesi kapsamında erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Erkan, meme kanserinde tarama ve erken tanının tedavi seçeneklerini artırdığını belirtti.

mamografi ve radyasyon kaygısı:

Erkan, mamografinin erken tanıda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek kadınların en sık yaşadığı endişelerden birinin radyasyon maruziyeti olduğunu ifade etti. Modern cihazlarla mamografide kullanılan radyasyon dozunun mümkün olduğunca azaltıldığını belirten Erkan, mamografide kullanılan radyasyon dozu oldukça düşüktür değerlendirmesinde bulundu ve bunun taramaları ertelemek için gerekçe olmaması gerektiğini vurguladı.

Uzman, özellikle 40 yaşından itibaren düzenli mamografi taramalarının önemini yineledi. Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya yüksek risk taşıyan kadınlarda ise tarama sıklığı ve başlangıç yaşının hekim tarafından kişiye özel planlanması gerektiğini kaydetti.

onkoplastik cerrahiyle estetik ve fonksiyonel koruma:

Doç. Dr. Erkan, tedavi yöntemleri içinde onkoplastik cerrahinin önemine değinerek bu yaklaşımın kanser cerrahisi ile estetik cerrahi tekniklerini bir araya getirdiğini aktardı. Uzmanın sözlerine göre öncelik her zaman kanserli dokunun güvenli şekilde çıkarılması olmakla birlikte, onkoplastik cerrahi uygun hastalarda memenin doğal formunun korunmasını sağlayarak tedavi sonrası şekil bozukluklarını azaltıyor.

Bu sayede erken evrede tespit edilen vakalarda daha fazla tedavi seçeneği söz konusu olabiliyor; uygun hastalarda meme koruyucu cerrahi uygulanması mümkün hale geliyor. Erkan, kadınların herhangi bir belirti beklemeden düzenli kontrollerini yaptırmaları ve memelerinde fark ettikleri değişiklikleri ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.

Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır

GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. SERKAN ERKAN, MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ...

GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. SERKAN ERKAN, MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN TEDAVİ SEÇENEKLERİNİ ARTIRDIĞINI BELİRTEREK, MAMOGRAFİDE ALINAN DÜŞÜK RADYASYON DOZUNUN TARAMALARDAN KAÇINMAK İÇİN GEREKÇE OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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