Ersoy ile Afyoncu kültür mirası ve ortak hafıza gündemini ele aldı

kabulde ele alınan konular:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede Türkiye’nin tarihî ve kültürel birikimi ile ortak hafızanın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Taraflar, bu alandaki önem ve öncelikler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

ziyaretin içeriği ve mesajı:

Toplantı metninde yer verilen ana gündem başlıkları, kültür mirasının korunması ve ortak hafızanın yaşatılmasına ilişkin yaklaşımlar oldu. Bu tür görüşmeler, kurumlar arası koordinasyonun ve bilginin paylaşımının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Tarih, kültür ve ortak hafızamız üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyor, değerli çalışmalarında başarılar diliyorum."

ileriye dönük beklentiler:

Açıklamada öne çıkan teşekkür ve iyi dilek ifadeleri, önümüzdeki dönemde kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğine işaret ediyor. Görüşmenin, ilgili kurumlar arasında uygulamaya dönük adımların belirlenmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ERHAN AFYONCU İLE BİR ARAYA GELDİ.