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Tomarza'da muhtarların talepleri sahada değerlendirildi

Dr. Memduh Büyükkılıç Tomarza'da muhtarlarla buluştu; kırsal mahallelerin altyapı, üstyapı ve enerji talepleri yerinde dinlendi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tomarza'da muhtarların talepleri sahada değerlendirildi

toplantıda dinleme ve önceliklendirme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kırsal mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Toplantı Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi ve muhtarların ilettiği talepler tek tek not alındı.

Görüşmede altyapı, üstyapı, enerji ve benzeri temel hizmet alanları öne çıktı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri genelindeki uygulamalar doğrultusunda Tomarza'ya yönelik planların, muhtarların geri bildirimleri doğrultusunda şekillendirileceğini belirtti.

muhtarların talepleri ve değerlendirilen başlıklar:

Toplantıda kırsal mahallelerin özellikle ulaşım altyapısı, içme suyu ve enerji altyapısına ilişkin talepler gündeme geldi. Muhtarların önerileri, ilgili Büyükşehir birimleriyle birlikte değerlendirilmek üzere kayda geçirildi.

Etkinlikte ayrıca AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç ve Büyükşehir bürokratları hazır bulundu; koordinasyon ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandı.

izleme, koordinasyon ve saha geri bildirimi:

Büyükkılıç, Kayseri'de uyguladıkları yerel yönetim anlayışında istişareye vurgu yaparak, kırsal hizmetlere en fazla pay ayıran büyükşehir belediyesi olduğunu ve muhtarların taleplerini önemsediklerini ifade etti. Toplantı sonrası muhtarlar yapılan hizmetler ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan, görüş alışverişinin toplantı sonrası da sürdüğünü ve Tomarza'nın mahallelerine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde devam edeceğini bildirdi. Muhtarlarla kurulacak iletişim kanallarıyla taleplerin takibi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TOMARZA’DA MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TOMARZA’DA MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK İLÇENİN KIRSAL MAHALLELERİNDEKİ TALEP, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ YERİNDE DİNLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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