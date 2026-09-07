Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Gece yolunda bekleyen misafir: Beypazarı'nda tavşan sürücüyü durdurdu

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hırkatepe Mahallesi'nde gece seyreden sürücü, araç ışıklarına aldırış etmeyen yaban tavşanını cep telefonuyla kaydetti; hayvan daha sonra uzaklaştı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Gece yolunda bekleyen misafir: Beypazarı'nda tavşan sürücüyü durdurdu

gece yarısı beklenmedik karşılaşma

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hırkatepe Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yolun ortasında duran bir yaban tavşanıyla karşılaştı. Araç farlarının aydınlattığı alanda duran hayvan, sürücünün yaklaşmasına rağmen yerinden kıpırdamadı ve uzun süre araçtaki kişiyle göz göze kaldı.

sürücünün tepkisi ve görüntü kaydı:

Sürücü, olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla hızını düşürüp aracı durdurdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü, tavşanın ürkek değil sakin bir tavır sergilediğini ve araç içinde tebessüm ettiren anlar yaşattığını aktardı. Kayıtlarda hayvanın bir süre yol ortasında beklediği görülüyor.

tavşanın uzaklaşması ve görüntülerin etkisi:

Bir süre sonra tavşan, sakin adımlarla yol kenarına doğru yöneldi ve gözden kayboldu. Sürücünün saniye saniye kaydettiği görüntüler sosyal medyada izleyenlerin içini ısıtan anlar olarak değerlendirildi. Olay, gece karanlığında yolları paylaşan canlıların beklenmedik davranışlarının sürücüler için de dikkat çekici olabileceğini gösterdi.

Beypazarı’nda gece sürprizi: Yoldan kaçmayan tavşan sürücüyü şaşırttı

Beypazarı’nda gece sürprizi: Yoldan kaçmayan tavşan sürücüyü şaşırttı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu
images

Gizli başlangıçlar: diyabetin sessiz uyarıları
images

UAEA başkanı Grossi: İran ile temas yok, Suriye'de reaktör gerçeği ortaya çıktı
images

Sahneden son veda: Serhat Kılıç için yakınları gözyaşlarıyla uğurladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta okçuluk mirası okullara taşınıyor

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti