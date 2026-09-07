Gece yolunda bekleyen misafir: Beypazarı'nda tavşan sürücüyü durdurdu

gece yarısı beklenmedik karşılaşma

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hırkatepe Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, yolun ortasında duran bir yaban tavşanıyla karşılaştı. Araç farlarının aydınlattığı alanda duran hayvan, sürücünün yaklaşmasına rağmen yerinden kıpırdamadı ve uzun süre araçtaki kişiyle göz göze kaldı.

sürücünün tepkisi ve görüntü kaydı:

Sürücü, olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla hızını düşürüp aracı durdurdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü, tavşanın ürkek değil sakin bir tavır sergilediğini ve araç içinde tebessüm ettiren anlar yaşattığını aktardı. Kayıtlarda hayvanın bir süre yol ortasında beklediği görülüyor.

tavşanın uzaklaşması ve görüntülerin etkisi:

Bir süre sonra tavşan, sakin adımlarla yol kenarına doğru yöneldi ve gözden kayboldu. Sürücünün saniye saniye kaydettiği görüntüler sosyal medyada izleyenlerin içini ısıtan anlar olarak değerlendirildi. Olay, gece karanlığında yolları paylaşan canlıların beklenmedik davranışlarının sürücüler için de dikkat çekici olabileceğini gösterdi.

Beypazarı’nda gece sürprizi: Yoldan kaçmayan tavşan sürücüyü şaşırttı