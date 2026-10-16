Ertuğrul Gazi caddesi'nde konfor ve güvenlik için sıcak asfalt

Ertuğrul Gazi caddesi'nde sıcak asfalt çalışmaları başladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uzun süredir yenilenmeyi bekleyen Ertuğrul Gazi Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı. Çalışma, ilçe merkezindeki ulaşım kalitesini yükseltmeyi amaçlayan yol yenileme programının bir parçası olarak yürütülüyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, Konak Mahallesi Halk Eğitim Merkezi önünde yer alan cadde üzerinde altyapı hazırlıklarının ardından sıcak asfalt uygulamasına başladı. İşlemler Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Belediye Başkanı Derviş Aynacı talimatıyla yürütülüyor. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen serimin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Beklenen etkiler ve devamı:

Gerçekleştirilen çalışma ile caddenin ulaşım konforunun artırılması, bölge sakinleri ve sürücüler için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sağlanması amaçlanıyor. Bolvadin Belediyesi yetkilileri, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirme hedefinden sapmayacaklarını, ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da yol yenileme hamlelerinin süreceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, UZUN YILLARDIR YENİLENMEYİ BEKLEYEN ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI.