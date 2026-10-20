Ertuğrul Sağlam gençlere: ahlak ve disiplin başarıyı getirir

Ertuğrul Sağlam gençlerle buluştu

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, memleketi Gümüşhane'ye davetli olarak geldi. Sağlam, ilk olarak Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i makamında ziyaret etti; ardından Gümüşhane Belediyesi Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen söyleşiye katıldı ve programın sonunda Gümüşhane Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Ahlak ve saha disiplini:

Futbolda şiddet ve taraftarlar arasındaki gerginliklere dikkat çeken Sağlam, "Kazanan sevincini doğru yaşamalı, kaybeden de bunu hayatın sonu olarak görmemeli. Bu ortamı düzeltecek olan yine bizleriz. Hem sahada hem de hayatımızda ahlaklı davranmalı, herkese örnek olmalıyız" dedi.

Başarı için öneriler:

Sağlam gençlere düzenli spor yapma, zamanı iyi değerlendirme ve arkadaş seçimine dikkat etme tavsiyesinde bulundu. Sporun sağlıklı yaşam, disiplin ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma açısından önemini vurguladı. Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Bence insan yenilince değil, vazgeçince kaybediyor. Zekâ konusunda bir sıkıntımız yok, asıl ihtiyacımız olan ahlak" sözleriyle gençleri motive etti.

Son olarak Sağlam, başarıya giden yolda kitap okumaktan vazgeçmemenin altını çizdi ve katılımcılara pratik adımlar olarak düzenli çalışma ve zaman yönetimi önerdi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR ERTUĞRUL SAĞLAM, MEMLEKETİ GÜMÜŞHANE’DE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK SPOR, AHLAK VE BAŞARI ÜZERİNE TAVSİYELERDE BULUNDU.