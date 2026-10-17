Sivasspor'da Okan Erdoğan sezonu kapattı

ameliyat ve sağlık durumu:

Sivassporlu futbolcu Okan Erdoğan, Pendikspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri operasyonu geçirdi. Operasyon, sponsor hastane Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildi ve başarılı geçti.

kulübün açıklaması:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuncumuz Okan Erdoğan, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri operasyonu geçirdi. Sponsor hastanemiz Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

sezonun akıbeti:

Başarılı geçen operasyonun ardından genç oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi. Kulüp, Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletirken taraftarların ve takımın desteğinin önemine vurgu yapıldı.

SİVASSPOR’UN PENDİKSPOR MAÇINDA SAKATLANAN FUTBOLCUSU OKAN ERDOĞAN, ÖN ÇAPRAZ BAĞ VE DIŞ MENİSKÜS AMELİYATI GEÇİRDİ. BAŞARILI GEÇEN OPERASYONUN ARDINDAN GENÇ OYUNCUNUN SEZONU KAPATTIĞI ÖĞRENİLDİ.