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Dalaman açıklarında motor arızası yaşayan yelkenli Sahil Güvenlik müdahalesiyle kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 kişi bulunan yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dalaman açıklarında motor arızası yaşayan yelkenli Sahil Güvenlik müdahalesiyle kurtarıldı

Olay ve kurtarma çalışması:

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında, içinde 2 kişi bulunan bir yelkenlinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale için harekete geçti.

Bölgeye gönderilen 2 Sahil Güvenlik Botu ile başlatılan arama-kurtarma çalışması, denizde sürüklenen teknenin tespit edilmesiyle devam etti. Sahil Güvenlik ekipleri, teknik donanım ve ekipman kullanarak olay yerine intikal etti.

Teknenin durumu ve tahliye:

Kurtarma çalışmaları sonucunda yelkenli içindeki 2 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde alındı. Sağlık ve emniyet kontrolleri yapıldıktan sonra kişiler gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Arızalı yelkenli tekne, ekiplerin güvenli manevra ve çekişiyle Osmanağa Koyuna getirildi; burada muhafaza altına alındı ve durumla ilgili kayıtlar tutuldu.

Deniz güvenliğine ilişkin notlar:

Bu tür olaylar, özellikle motor arızası durumunda denizde sürüklenme riskine işaret ediyor. Tekne kullanıcıları için düzenli bakım, seyir öncesi kontroller ve acil durumda doğru kuruma haber verme önem taşıyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi olayın daha büyük bir olumsuzluğa dönüşmesini engelledi.

ARIZALANAN YELKENLİ TEKNE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI

ARIZALANAN YELKENLİ TEKNE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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