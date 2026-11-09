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Erzincan'dan 194 umreci kutsal yolculuğa uğurlandı

Erzincan'dan kasım ayı umre programına katılan 194 umreci, İl Müftülüğü uğurlamasıyla havalimanından direkt uçuşla Medine'ye gönderildi; kutsal mekanlarda ibadet edecekler.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan'dan 194 umreci kutsal yolculuğa uğurlandı

Erzincan'dan kutsal yolculuk

Erzincan'dan kasım ayı umre programına katılan 194 umreci, kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirmek ve ziyaretlerde bulunmak üzere Medine'ye uğurlandı. Erzincan İl Müftülüğü'nün organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen hareket, havalimanından yapılan direkt uçuşla sağlandı.

uğurlama töreni:

Uğurlama programında Erzincan İl Müftülüğü yetkilileri hazır bulundu. Program sırasında İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin tarafından umreciler için dua edildi ve yolculukları için iyi dilekler iletildi.

umre programı ve rehberlik:

Erzincan İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, umrecilerin din görevlilerinin rehberliğinde kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirecekleri; ayrıca Mekke ve Medinedeki kutsal mekanları ziyaret edecekleri belirtildi. Organizasyonun, katılımcıların ibadet ve ziyaret programlarını kolaylaştıracak şekilde planlandığı vurgulandı.

ERZİNCAN&#039;DAN 194 UMRECİ MEDİNE&#039;YE UĞURLANDI

ERZİNCAN'DAN 194 UMRECİ MEDİNE'YE UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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