İŞKUR'dan öğrencilerin kariyer yol haritasına pratik eğitim

etkinlik amacı ve organizasyon:

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu'nda, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak ve iş hayatına hazırlanmasını desteklemek amacıyla "CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi" düzenlendi. Etkinlik, Türkeli Meslek Yüksekokulu Kariyer Geliştirme ve Mezunlar Koordinatörlüğü ile İŞKUR iş birliğinde gerçekleştirildi.

katılım ve program içeriği:

Programa Acil Durum ve Afet Yönetimi, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ile Evde Hasta Bakımı programlarında öğrenim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Gönül Elbir Gürleyen tarafından yapılan sunumda, öğrencilerle iş piyasasında fark yaratacak konular paylaşıldı.

eğitimin ana başlıkları ve sonuçları:

Gürleyen, sunumunda etkili özgeçmiş (CV) hazırlamanın incelikleri, güncel iş arama kanalları ve stratejileri ile başarılı mülakat teknikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Etkinlik, öğrencilerin kariyer bilincini artırmayı hedefleyerek gerçekleştirildi ve soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRKELİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA, ÖĞRENCİLERİN KARİYER GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK VE İŞ HAYATINA HAZIRLANMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA "CV HAZIRLAMA VE İŞ ARAMA BECERİLERİ EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.