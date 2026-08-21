Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne 4 bin 148 öğrenci yerleşti

yerleştirme sonuçları:

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) için yeni dönem öğrenci yerleştirme tablosu netleşti. Üniversitede lisans ve ön lisans programlarında ayrılan toplam 4 bin 172 kontenjandan 4 bin 148 kontenjan doldu ve toplam doluluk oranı %99,42 olarak gerçekleşti; geriye 24 kontenjan kaldı.

lisans programlarında durum:

Lisans programlarında ayrılan 1.754 kontenjanın 1.739u öğrenciler tarafından tercih edilerek doldu; lisanslarda doluluk oranı %99,14 olarak kaydedildi ve 15 kontenjan boş kaldı. Genel kontenjan kapsamında lisans programlarına 1.687 öğrenci yerleşti. Okul birincileri için ayrılan 57 kontenjanın 28i, 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan 27 kontenjanın ise 24ü doldu.

ön lisans programlarında durum:

Ön lisans programlarında ise ayrılan 2 bin 418 kontenjanın 2 bin 409u doldu ve ön lisanslarda doluluk %99,63 seviyesine ulaştı; sadece 9 kontenjan boş kaldı. Genel kontenjan kapsamında ön lisans programlarına 2 bin 326 öğrenci yerleşti. Okul birincileri kontenjanından 18 öğrenci, 34 yaş üstü kadın kontenjanından ise 65 öğrenci üniversiteye yerleşme hakkı kazandı.

yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerde süreç devam ediyor:

Merkezi YKS yerleştirmesi dışında, bazı programlarda yetenek sınavı süreci devam ediyor. Beden Eğitimi Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Görsel Sanatlar Öğretmenliği ve Resim Bölümü gibi yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlerde adayların sınav ve değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Üniversitenin toplam doluluk oranının yüksek olması, tercih döneminde kampüsün ve programların ciddi ilgi gördüğünü gösteriyor.

2026-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ'NİN (EBYÜ) YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME TABLOSU BELLİ OLDU