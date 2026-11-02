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Erzincan emniyet müdürü Esat Feryadi Doköz güvenlik çalışmalarını değerlendirdi

Esat Feryadi Doköz başkanlığında yapılan toplantıda, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleriyle il genelindeki huzur ve güven çalışmaları ele alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan emniyet müdürü Esat Feryadi Doköz güvenlik çalışmalarını değerlendirdi

Erzincan emniyet teşkilatında değerlendirme toplantısı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla bir genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının gündemi:

Toplantıda öncelikli olarak vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Birim amirleri, sahadaki uygulamalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Değerlendirme ve bilgilendirme:

Katılımcılar, yürütülen faaliyetlerin etkinliğini değerlendirdi ve ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, il genelinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesine dönük bilgilendirme amacıyla sonlandırıldı.

Emniyet mensuplarının koordinasyonu ve bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen bu tür toplantıların, yerel güvenlik uygulamalarının tutarlılığını sağlamada önemli rol oynadığı vurgulandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ DOKÖZ, BİRİM AMİRLERİYLE TOPLANTI YAPTI

EMNİYET MÜDÜRÜ DOKÖZ, BİRİM AMİRLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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