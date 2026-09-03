Erzincan jandarmasının ağustos bilançosu: 259 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Erzincan jandarma ağustos faaliyetleri

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca ağustos ayında yürütülen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 259 olay kayıtlara geçti. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu olayların yüzde 98'i aydınlatıldı.

olay dağılımı ve asayiş çalışmaları:

Ağustosta kaydedilen olayların türlerine göre dağılımı şöyle oldu: 122 asayiş, 4 kabahat, 122 takibi gereken, 7 narkotik, 3 siber ve 1 terör olayı. Asayiş faaliyetleri kapsamında toplam 152 bin 381 kişi ve 55 bin 169 araç sorgulandı. Uygulamalarda 349 aranan kişi ve 7 aranan araç yakalandı; ayrıca kayıp olarak aranan 6 kişi bulundu.

Operasyonlar sırasında ele geçirilenler arasında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 bıçak ve 91 uzun tabanca mühimmatı yer aldı. Terörle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

trafik denetimleri ve uygulanan cezalar:

Trafik uygulamalarında 12 bin 123 araç ve 5 bin 782 kişi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 316 araç ve şahıs hakkında toplam 4 milyon 76 bin 439 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 aranan araç ile 4 aranan kişi yakalandı; alkollü araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 86 araç trafikten men edildi.

siber çalışmalar ve erişime engellenen siteler:

Siber faaliyetler kapsamında 53 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı ve suç unsuru tespit edilen 21 hesap veya kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 14 müstehcen içerikli, 15 terör örgütü propagandası içeren ve 374 yasa dışı bahis içerikli paylaşım olmak üzere toplam 403 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

narkotik operasyonlarının bilançosu:

Uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen 7 operasyonda toplam 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı; bu kişilerden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 3 cep telefonu, 93 gram bonzai, 428 kök kenevir ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığının ağustos ayı faaliyet raporu, güvenlik, trafik ve siber alanlarda yürütülen çok yönlü çalışmaların sonuçlarını özetliyor ve kaydedilen yüksek aydınlatma oranı öne çıkıyor.

ERZİNCAN JANDARMASI AĞUSTOSTA 259 OLAYA MÜDAHALE ETTİ