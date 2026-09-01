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Erzincan-Kurutilek'te fren şüphesiyle bal yüklü minibüs devrildi, üç kişi yaralandı

Erzincan-Kurutilek mevkisinde bal yüklü 58 AT 477 plakalı minibüs devrildi; sürücü H.Ç. ile yolcular Ü.V. ve H.D. yaralandı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan-Kurutilek'te fren şüphesiyle bal yüklü minibüs devrildi, üç kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Erzincan-Kurutilek mevkisinde, 58 AT 477 plakalı bal yüklü minibüsün seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Araçta bulunanların verdiği ilk bilgilere göre, kazanın aracın fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarının ardından bölgeye 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü H.Ç. ile yolcular Ü.V. ve H.D., ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kaynakları yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

soruşturma ve olası neden:

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, ilk bulgular ışığında fren arızası olasılığını dikkate alarak teknik ve görgü araştırmalarını sürdürüyor; olayın kesin nedeni yapılacak detaylı tespitlerle belirlenecek.

ERZİNCAN’DA BAL YÜKLÜ MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

ERZİNCAN’DA BAL YÜKLÜ MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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