Erzincan-Kurutilek'te fren şüphesiyle bal yüklü minibüs devrildi, üç kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Erzincan-Kurutilek mevkisinde, 58 AT 477 plakalı bal yüklü minibüsün seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Araçta bulunanların verdiği ilk bilgilere göre, kazanın aracın fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarının ardından bölgeye 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü H.Ç. ile yolcular Ü.V. ve H.D., ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık kaynakları yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

soruşturma ve olası neden:

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, ilk bulgular ışığında fren arızası olasılığını dikkate alarak teknik ve görgü araştırmalarını sürdürüyor; olayın kesin nedeni yapılacak detaylı tespitlerle belirlenecek.

ERZİNCAN’DA BAL YÜKLÜ MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI