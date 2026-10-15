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Kahramanmaraş'ta pancar hasadı rekolte beklentisiyle sürüyor

Elbistan'da başlayan şeker pancarı hasadında üreticiler pancarları tarladan söküp fabrikalara gönderiyor; rekoltenin 500 bin tona yaklaşması bekleniyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kahramanmaraş'ta pancar hasadı rekolte beklentisiyle sürüyor

Kahramanmaraş'ta hasat tarlalarda hız kazandı

Elbistan ilçesi İğde Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde şeker pancarı hasadına başlandı. Üreticiler topraktan söktükleri pancarları traktör ve römorklara yükleyip şeker fabrikalarına sevk ediyor.

üretim alanı ve rekolte beklentisi:

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 61 bin 617 dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor. Kayıtlara geçen toplam üretim miktarı 473 bin 131 ton olarak bildirildi; bu yıl rekoltenin 500 bin tona yakın olması bekleniyor.

saha çalışmaları ve üreticilerin görüşleri:

İğde Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yürütülen hasat çalışmalarında pancarlar sökülerek tarlalardan çıkarılıyor ve fabrikalara gönderilmek üzere yükleniyor. Çalışmaların bölgedeki hasat dönemini yaklaşık iki ay sürdüreceği belirtiliyor.

Üretici Ahmet Duran Hallaç süreci şu sözlerle anlattı: "Pancar hasadı yapıyoruz ve Nisan ayında ekimini yapmıştık. Bu ürünlerimiz fabrikalara gidiyor ve orada işlenecek. Dönümüne yaklaşık 10 ton veriyor. Bu hasat dönemi bölgemizde 2 ay sürer. Bereketli olsun"

Tarım işçisi Nesime Avcı ise, "Biz Osmaniye’den geliyoruz çalışmaya bu ürünün çapasını yaparız, sökeriz ve römorka atarız. Pancarlarda bu yıl çok verim güzel " diyerek hasattaki yoğunluğa dikkat çekti.

Hasatla birlikte tarladan fabrikaya taşımaya yönelik lojistik ve iş gücü akışı sürüyor; üreticiler verimin iyi olduğunu ve verimli bir sezon geçmesini umduklarını belirtiyor.

Kahramanmaraş&#039;ta şeker pancarı hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı başladı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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