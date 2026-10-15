Tarla sezonu başladı: Kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı ve 500 bin tona yakın rekolte beklentisi

kahramanmaraş'ta şeker pancarı hasadı başladı:

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı hasat sezonu açıldı. İğde Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki tarım arazilerinde sökülen pancarlar, traktör ve römorklarla fabrikalara sevk ediliyor. Hasat hareketliliği hem tarlada çalışan işçilerin hem de fabrikalara ürün gönderen üreticilerin yoğun mesaisini beraberinde getiriyor.

üretim alanı ve rekolte:

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre il genelinde 61 bin 617 dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor. Kayıtlara geçen toplam üretim miktarı 473 bin 131 ton olarak bildirildi. Bu yıl için rekoltenin 500 bin tona yakın olması bekleniyor.

üreticilerin görüşleri:

Üretici Ahmet Duran Hallaç, "Pancar hasadı yapıyoruz. Nisan ayında ekimini yapmıştık. Bu ürünlerimiz fabrikalara gidiyor ve orada işlenecek. Dönümüne yaklaşık 10 ton veriyor. Bu hasat dönemi bölgemizde 2 ay sürer. Bereketli olsun" diye konuştu.

Tarım işçisi Nesime Avcı ise, "Biz Osmaniye’den geliyoruz çalışmaya. Bu ürünün çapasını yaparız, sökeriz ve römorka atarız. Pancarlarda bu yıl verim çok güzel" ifadelerini kullandı. Hasat sürecinde tarlada yürütülen işlerin büyük kısmı elle ve mekanik ekipmanlarla birlikte yürütülüyor.

Sezon boyunca toplanan pancarlar, fabrikalarda işlendikten sonra şeker üretim sürecine alınacak. Bölgedeki üretim ve sevkiyatın, kayıtlı alan ve verim rakamlarıyla uyumlu şekilde ilerlemesi bekleniyor.

ŞEKER ÜRETİMİNİN ÖNEMLİ HAM MADDELERİNDEN OLAN PANCARIN HASADIYLA BİRLİKTE ELBİSTAN’DAKİ TARIM ARAZİLERİNDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR. ÜRETİCİ AHMET DURAN HALLAÇ (SOLDA), TARIM İŞÇİSİ NESİME AVCI (SAĞDA)