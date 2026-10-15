Bakü'de adana OSB firmaları ihracatta yeni köprüler kuruyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) öncülüğünde düzenlenen iş geliştirme programı, bölge sanayicilerinin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı ve yeni ticari iş birlikleri yaratmayı hedefledi. Bakü'de gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine (B2B) farklı sektörlerden 21 firma katıldı; görüşmelerde ürün tanıtımı, hizmet sunumu ve potansiyel ortaklıklar masaya yatırıldı.

Programın içeriği ve hedefleri:

Bakü temasları çerçevesinde firmalar, Azerbaycan pazarındaki fırsatları değerlendirdi. Görüşmelerde öncelikli gündem başlıkları arasında karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yeni müşteri ve iş ortaklarına erişim, yatırım imkanlarının araştırılması ve uzun vadeli ticari ilişkilerin kurulması yer aldı. AOSB yetkilileri, programın ihracat ağlarının genişletilmesine ve bölge firmalarının yeni pazarlara entegrasyonuna katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Farklı sektörlerden gelen kuruluşların bir araya gelmesi, mevcut ticari bağlantıların güçlendirilmesi kadar yeni iş modelleri ve ortaklık imkanlarının ortaya çıkmasına da zemin hazırladı. Görüşmeler sırasında firmalar ürünlerinin teknik ve ticari avantajlarını aktardı, tedarik zinciri, lojistik ve yatırım koşulları gibi uygulamaya dönük konular detaylandırıldı.

sütcü'nün değerlendirmesi:

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, programın bölgesel kalkınma açısından önemine vurgu yaparak, "Bu doğrultuda firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmalarını kolaylaştıracak, ihracat potansiyellerini geliştirecek ve sürdürülebilir ticari ilişkiler kurmalarını sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Azerbaycan’a düzenlenen bu ziyaret de söz konusu hedeflerimizin önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.

Sütcü ayrıca, doğrudan iletişim ve yüz yüze temasların yeni fırsatların keşfi açısından kritik olduğunu belirterek, "Firmalarımızın ürün ve hizmetlerini uluslararası alanda tanıtabilmeleri, potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan görüşebilmeleri ve yeni ticari bağlantılar kurabilmeleri için uygun platformlar oluşturuyoruz. Azerbaycan’daki görüşmeleri de bu açıdan önemsiyoruz. Her bir firmamızın kendi sektöründe yeni fırsatları değerlendirmesi, ihracat pazarlarını çeşitlendirmesi ve uluslararası rekabet gücünü artırması, bölgemizin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sütcü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların ekonomik iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir altyapı sunduğunu da vurguladı: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarımız, ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi açısından da son derece kıymetli bir temel oluşturuyor. Bu güçlü bağları karşılıklı yatırımlarla, ticari ortaklıklarla ve sanayi alanındaki iş birlikleriyle daha ileriye taşımak istiyoruz. Bakü’deki temasların firmalarımız için yeni fırsatlara dönüşmesini, iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sunmasını diliyoruz."

Program, AOSB'nin uluslararasılaşma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer girişimlerle bölge sanayicilerinin yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmayı, ihracat kapasitelerini artırmayı ve sürdürülebilir iş ortaklıkları tesis etmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB), SANAYİCİLERİNİN ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YENİ TİCARİ İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK AMACIYLA AZERBAYCAN’DA İŞ GELİŞTİRME PROGRAMI DÜZENLEDİ.