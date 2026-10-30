Erzincan semalarına duman yükseldi: hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da hurdalıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
Erzincan kent merkezinden görülen ve vatandaşların dikkatini çeken yangının, çöp alanında bulunan hurdaların yanması sonucu çıktığı belirlendi.
yangının başlaması:
Edinilen bilgiye göre, çöp alanında bulunan hurdalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
müdahale ve sonuç:
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
ERZİNCAN KENT MERKEZİNDEN GÖRÜLEN VE VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKEN YANGININ, ÇÖP ALANINDA BULUNAN HURDALARIN YANMASI SONUCU ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
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