Erzincan'da bilim köprüsü: Ergün Kırlıkovalı valilikte

Erzincan'da bilimsel temas

Türk bilim insanı Ergün Kırlıkovalı, eşi Juliana Kırlıkovalı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

ziyaretin gündemi:

Ziyaret, Kırlıkovalı'nın üniversitede vereceği konferans programı çerçevesinde gerçekleşti. Toplantıda konferansın içeriği, program takvimi ve etkinliklerin öğrencilerle buluşma biçimleri ele alındı. Heyet ile Vali Aydoğdu arasında, düzenlenecek oturumların hedefleri ve katılımcı profili hakkında görüş alışverişi yapıldı.

üniversite ve gençlerle buluşma:

Görüşmede üniversitelerin bilimsel bilgi ve deneyimi genç kuşaklara aktarmadaki önemi vurgulandı. Katılımcılar, farklı disiplinlerden gelen uzmanların öğrencilerle doğrudan iletişim kurmasının hem akademik hem de kişisel gelişime katkı sağlayacağına dikkat çekti. Bu bağlamda, düzenlenecek konferansların etkileşimli oturumlar ve soru-cevap bölümleri içermesi planlandı.

Vali Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklara teşekkür etti ve kentin bilimsel etkinliklere destek verme konusundaki kararlılığını yineledi. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise üniversitenin ev sahipliği yapacağı programların önemine dikkat çekti.

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu; toplantı sırasında planlanan konferansın üniversite takvimine kaydedildi ve öğrenci katılımının artırılması için hazırlıklara başlanacağı bildirildi.

TÜRK BİLİM İNSANI ERGÜN KIRLIKOVALI, EŞİ JULİANA KIRLIKOVALI VE ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, ERZİNCAN VALİSİ DOÇ. DR. HAMZA AYDOĞDU'YU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ