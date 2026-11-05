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Çermik’te sabah buluşmaları camiye katılımı artırmayı hedefliyor

Çermik İlçe Müftülüğü, her hafta farklı camilerde sabah namazı buluşmaları başlattı; ilk buluşma Ulu Camii'de, cemaate çorba ikramı yapılacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çermik’te sabah buluşmaları camiye katılımı artırmayı hedefliyor

Çermik’te sabah buluşmaları camiye katılımı artırmayı hedefliyor

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından, cemaati camiye teşvik etmek amacıyla başlatılan sabah namazı buluşmaları programı uygulamaya kondu. Etkinlikler, yerel din görevlileriyle koordineli şekilde yürütülerek cami cemaatinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

etkinliğin kapsamı:

Program kapsamında her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması düzenlenecek ve etkinlikler ilkbahar mevsimine kadar devam edecek. Organizasyon, toplum içinde ibadet alışkanlığını canlı tutmayı ve özellikle sabah namazına düzenli katılımı teşvik etmeyi hedefliyor.

ilk buluşmanın detayları:

Bu hafta cumartesi sabah namazında gerçekleştirilecek ilk buluşma, Ulu Camii'de yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, hayırseverlerin desteğiyle çorba ikramı sunuldu; bu uygulama katılımcılar arasında sıcak bir karşılaşma ortamı yaratmayı amaçlıyor. Yetkililer, etkinliğin devamında da aynı şekilde sürdürülerek cemaat bağlarının güçlendirileceğini belirtti.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN, CEMAATİ CAMİYE TEŞVİK ETMEK İÇİN DÜZENLENEN SABAH...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN, CEMAATİ CAMİYE TEŞVİK ETMEK İÇİN DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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