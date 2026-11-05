Bursa'da iletişimin yeni köprüleri: haber ajanslarıyla buluşma

Haberin kalbine dokunuş söyleşisi:

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, kentteki iletişim dünyasını ulusal haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya getirdi. Program, halkla ilişkiler profesyonelleri ile medya kuruluşları arasındaki karşılıklı anlamayı ve iş birliğini geliştirmeyi hedefledi.

Etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş konuşmacı olarak deneyimlerini paylaştı. Söyleşi; ajansların çalışma sistemleri, haber üretim süreçleri ve medya ekosistemindeki rolleri üzerine odaklandı.

ajansların çalışma süreçleri ve haber üretimi:

Konuşmacılar, kurumlarının haber üretim süreçlerini ve değerlendirme kriterlerini katılımcılarla paylaştı. Ajans temsilcileri, haberin hızlı ve doğru şekilde yayımlanmasında haber ajanslarının oynadığı rolü ve editoryal karar mekanizmalarını anlatarak, iletişim uzmanlarının bu süreçleri daha iyi anlamasının önemine vurgu yaptı.

Söyleşi sırasında öne çıkan noktalar arasında doğru iletişim kurmanın gerekliliği, haber değeri taşıyan içeriklerin zamanlaması ve iletim biçiminin önemi yer aldı. Konuşmacılar, kurumların mesajlarını ajanslarla paylaşırken net, haber odaklı ve zamanında olmalarının etkin iş birliği için belirleyici olduğuna dikkat çekti.

kurumsal iletişimciler için iş birliği önerileri:

Program, kurumsal iletişim profesyonellerinin ajanslarla ilişkilerini nasıl daha etkin yönetebileceklerine dair pratik öneriler içerdi. Katılımcılarla gerçekleşen interaktif bölümlerde, ajansların beklentileri ve iletişim kanallarının etkin kullanımı konusu tartışıldı; paylaşılan görüşler karşılıklı anlayışa dayalı uzun vadeli ilişkilerin önemini destekledi.

Söyleşi, hem mesleki dayanışma hem de kamuoyuna doğru bilginin ulaştırılması açısından ortaya koyduğu kazanımlarla değerlendirildi. BHİD Başkanı Serdar Ömeroğulları açılış konuşmasında, medya ile kurumsal iletişim arasındaki bağların güçlendirilmesinin hem iletişim mesleğine hem de toplumun doğru bilgi almasına katkı sunduğunu belirtti.

Programın sonunda Serdar Ömeroğulları konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı. Bu buluşma, Bursa iletişim ekosisteminde ajanslarla kurumsal iletişim arasında daha sıkı ve sürdürülebilir bağlantılar kurulması yönünde somut bir adım olarak değerlendirildi.

BURSA HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "HABERİN KALBİNE DOKUNUŞ" BAŞLIKLI SÖYLEŞİDE, ULUSAL HABER AJANSLARININ BURSA BÖLGE MÜDÜRLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI. ETKİNLİKTE, KURUMLARIN MEDYA İLE İLİŞKİLERİNDE DOĞRU İLETİŞİM, GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VURGULANDI.