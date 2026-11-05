Kutadgu Bilig’de erdemleri günümüze taşıyan iki ciltlik çalışma imza gününde tanıtıldı

Prof. Dr. H. Ömer Özden okurlarla buluştu

Akademisyen-yazar Prof. Dr. H. Ömer Özden, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Erzurum Kitap Fuarı kapsamında yeni çalışması Kutadgu Bilig’de Erdemler için bir imza etkinliği düzenledi. Okurlarla bir araya gelen Özden, kitabın ortaya çıkış gerekçesini ve ele aldığı başlıkları ziyaretçilere aktardı.

Kutadgu Bilig’in tarihi köprü rolü ve Türk felsefesi:

Özden, kitabını yazma amacını Kutadgu Bilig’in yazıldığı dönemin geçmişiyle geleceğini birbirine bağlayan tarihî bir köprü olduğunu göstermek olarak özetledi. Eserde yer alan konuların günümüz açısından da taşıdığı mesajlara vurgu yapan Özden, Kutadgu Bilig’i Türk milletinin devlet, siyaset, ahlak ve felsefe anlayışını yansıtan önemli bir eser olarak nitelendirdi.

Yıllardır felsefenin başlangıcının yalnızca Yunanlılarla ilişkilendirildiğini öğreten eğitim anlayışına karşı çıktığını belirten Özden, "Türk milletinin de bir felsefesi vardır" sorusuna cevap ararken cesaret gerektiren bir tutum sergilediğini söyledi. Kendi doktora öğrencilik döneminden bu yana Kutadgu Bilig ve dönemin eserleri üzerine yapılan çalışmaların, milletimizin erken dönemlerden itibaren felsefeyle ve bilgeliğe ilgi gösterdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Erdem anlayışının tespiti ve güncelliği:

Özden, erdemlerin ahlak felsefesinin temel meselelerinden biri olduğunu vurgulayarak araştırmaları sırasında Kutadgu Bilig’in yazıldığı dönem ve öncesinde erdemler konusunda oldukça gelişmiş bir anlayış bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Eserde ele alınan erdemlerin bazılarını bugünün toplumsal sorunlarıyla bağdaştırarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde de erdem ve erdemsizlik örneklerine rastlandığını aktardı. Örnek olarak "vefasızlık"ın geçmişten günümüze süre gelen bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Özden’in çalışması, erdemleri yalnızca tarihsel bir tahlil olarak sunmakla kalmayıp, Türk düşüncesinin kökenlerine ilişkin tartışmalara da katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda eser, okuyucuya hem entelektüel bir tarama hem de kültürel bir hatırlatma sunuyor.

Kitabın yapısı, hedefleri ve yayımlama süreci:

Kutadgu Bilig’de Erdemler, giriş bölümü dışında toplam 18 başlıktan oluşuyor. Birinci bölümde Yusuf Has Hâcib’in hayatı, Kutadgu Bilig’in tanıtımı ve eserin Türk kültür hayatındaki yeri ele alınıyor. "Kutadgu Bilig’de Erdem Anlayışı" başlığı altında erdemin tanımı, ahlak felsefesindeki yeri ve Yusuf Has Hâcib’in erdeme yaklaşımı inceleniyor; diğer başlıklarda ise eserde öne çıkan erdemler detaylı biçimde tartışılıyor.

Kitabın üç temel hedefi bulunuyor: Türk felsefesine katkı sağlamak; Kutadgu Bilig’in adını bilen ancak eserle doğrudan tanışmamış geniş kitleleri metinle buluşturmak; eserin lise ve üniversite programlarında Türk düşüncesinin ilk kaynaklarından biri olarak tanınmasına katkıda bulunmak. Özden, çalışmada okuyucuyu yormamak için belli bir kapsam tercih ettiklerini, bazı erdemlerin daha geniş ele alınabileceğini ancak bunun metin yoğunluğunu artıracağını da kaydetti.

Çalışma iki cilt olarak tasarlandı. Birinci cilt tamamen eserin tanıtımı ve erdemlerin analitik sunumuna ayrılırken, ikinci cilt; Reşid Rahmeti Arat’ın Kabalcı Yayınevi tarafından yayımlanan Türkçe çevirisinin önsöz ve giriş bölümleriyle başladıktan sonra eser üzerine yapılmış çalışmalardan seçilen örnek metinler ve önemli fotoğraflara yer veriyor. Özden, kitabın kağıt ve mürekkebin ötesinde yazarın emek ürününü temsil ettiğini vurguladı.

Yayımlama sürecine dair duygusal bir not da paylaşan Özden, kitabın son okumasını geçirdiği karaciğer nakli ameliyatı için bulunduğu İstanbul Memorial Hastanesinde yaptığını belirtti. Hastane ortamında tamamlanan yayın sürecinin kendisi için ayrı bir hatıra olduğunu ifade eden Özden, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere, yayınevlerine, kitapseverlere ve organizasyon ekibine teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, hem akademik çevrelerden hem de genel okuyuculardan yoğun ilgi gördü; okurlar Özden ile eser hakkında sözlü olarak tartışma fırsatı buldu ve kitap imza standı uzun süre doldu taştı.

AKADEMİSYEN-YAZAR PROF. DR. H. ÖMER ÖZDEN, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 8. ERZURUM KİTAP FUARI’NDA SON KİTABI "KUTADGU BİLİG’DE ERDEMLER"İ KİTAPSEVERLERLE BULUŞTURDU.