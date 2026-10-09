Erzincan'da bilim ve yapay zekâ atölyeleriyle üç günlük şenlik

Erzincan'da bilim şenliği başladı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda düzenlenen Tüm Renkleriyle Bilimi Keşfet: Erzincan Bilim Şenliği-3, Saat Kulesi Meydanı'nda yapılan açılışla başladı.

Açılış programına Vali yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Hüseyin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tema ve etkinlik dağılımı:

Şenlik, yapay zekâ, bilim ve teknoloji başta olmak üzere üç ana tema altında yapılandırıldı. Toplam 32 etkinlik planlanırken, bunların içinde 27 atölye bulunuyor; atölyelerin 12'si yapay zekâ odaklı, 15'i bilim ve teknoloji temalı olarak yer alıyor.

Program kapsamında ayrıca 2 yarışma, 1 gösteri, 1 etkileşimli sergi ve 2 söyleşi düzenlenecek. Atölye liderleri akademisyen ve öğretmenlerden oluşuyor; etkinliklerde bilimsel çalışmalara yönelik uygulamalı faaliyetlere ağırlık veriliyor.

Katılımcılar ve hedefler:

Şenlik, ilkokuldan liseye kadar resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerin yanı sıra kent sakinlerine de hitap ediyor. Etkinliklerin amacı, katılımcıların bilimsel süreçlere aktif katılımını sağlamak ve teknoloji bilincini yaygınlaştırmak.

Organizasyon, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor ve üç gün boyunca yaklaşık 8 bin 700 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Etkinlik, 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

ERZİNCAN’DA BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN "TÜM RENKLERİYLE BİLİMİ KEŞFET: ERZİNCAN BİLİM ŞENLİĞİ-3" BAŞLADI